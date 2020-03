أخبار مصر | السيرة الذاتية للدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية

أصدر طلعت عدة كتب وأبحاث علمية منها دراسات في الآثار الإسلامية، وأضواء على تاريخ المسلمين في الأندلس من الفتح حتى عصر ملوك الطوائف، والعمارة الإسلامية في الأندلس، و"ملامح تخطيط المدخل المنكسر بين مصر والغرب الإسلامي فيما بين القرنين الخامس والسابع الهجريين (11- 13م)"، وبحث ألقى في المؤتمر الأول لجمعية الآثاريين العرب الذي عقد بالقاهرة في الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر 1999م، وبحث "أسوار وقلاع الأندلس"، بالعدد التذكاري "التراث المعماري في الحضارة الإسلامية".

وبحث "المآذن الأندلسية بين النصوص التاريخية والدلائل الأثرية من الفتح الإسلامي حتى نهاية عصر الخلافة (92-422هـ 711-1031م)، و"The Impact of Silk Roads on the fortification's architecture fromJapan to Europe"، بحث ألقي باللغة الإنجليزية في "مؤتمر اليونسكو الدولي حول طرق الحري" الذي عقد بمدينة شيان بجمهورية الصين الشعبية عام 2002م، وبحث "العمارة الدفاعية الإسلامية في مدينة لبلة"، مجلة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة "AnnalesIslamologique"، و"Some Aspects on the Artistic Relation between Egypt and theCountries of Silk Roads، A Study on Pottery"، بحث ألقي في مؤتمر (DigitalSilk Roads)، الذي عقدته منظمة اليونسكو في مدينة نارا (Nara) باليابان عام 2003م، وأكثر من 20 مؤلفًا آخر ما بين كتاب وبحث بعدة لغات.

الإشراف على الأبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه ومناقشتها