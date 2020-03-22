شكرا لقرائتكم خبر عن في يومها الأول.. العيادة الإلكترونية لجامعة المنوفية تشخص 300 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، التقرير اليومي لأعداد المترددين على موقع العيادة الإلكترونية الذي أطلقته مستشفيات جامعة المنوفية لطلب المشورة الطبية، والذى تم إنشاؤه حرصًا على سلامة المرضي، ولحل مشكلة الزحام التي تواجه المستشفيات الجامعية، في ظل الظروف الراهنة وأزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال «مبارك» إن عدد الذين ترددوا على الموقع بلغ في اليوم الأول نحو ٣٠٠ حالة في مختلف التخصصات، موضحا أن الموقع الإلكتروني http://hi-hea.com/ يتيح للمريض طلب المشورة من العيادة الطبية التخصصية طبقًا لحالته الصحية، حيث يقوم الطبيب المكلف بالعيادة بالتواصل معه عبر الإنترنت بالصوت والصورة أو الهاتف العادى أو المحمول، وفى حالات الضرورة يقوم الطبيب بحجز موعد للمريض للحضور للمستشفيات الجامعية.

وأضاف «مبارك» أن الجامعة تسعى جاهدة لتنفيذ خطة مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد والعمل في كافة الإتجاهات لحل كافة المشاكل، ويأتى هذا الموقع الإلكتروني دعوة عامة لعدم الخروج من المنزل إلا في الحالات الضرورية للقضاء على انتشار العدوى والحد من الإصابات، موجهًا الشكر لجميع الأطباء المتواجدين على الموقع والتواصل مع المرضى وتشخيص الحالات وكتابة العلاج المناسب لهم.