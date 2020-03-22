شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاة مجلس الدولة» يضاعف اشتراكاته ويخصصها للمستشفيات ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي، مضاعفة اشتراكات أعضائه عن شهر أبريل المقبل، على أن تخصص تلك المبالغ لصالح المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر النادي بيانا جاء نصه:

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«بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾

صدق الله العظيم

ليس من بيننا من يمار في شأن خطورة الوضع الراهن، وما نستشعره من خوف، وما يعانيه البعض منا من ألم ومرض، ولكننا نحمل بين جنباتنا يقيناً ثابتاً أن علينا دور نضطلع به تجاه أهلنا ووطننا، من منطلق الإخاء والتكامل والمودة، ولما كانت العديد من المستشفيات- سيما الصدر والحميات- أضحت تئن تحت وطأة عدم كفاية الإمكانات التي تعينها على مواجهة وباء (كورونا)، مما يجعل تكافلنا ضرورة، فنحن مدعون- بحكم الانتماء الواحد وكون أننا أهل سفينةٍ واحدةٍ نواجه خطراً واحداً- لاستنهاض الهمة، والتأكيد على استمرار توجيه بصلتها نحو المجتمع ودعم جهود الدولة المصرية – التي يشار لها بكل بنان- لمواجهة هذا الوباء اللعين.

وفي ضوء ذلك قرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالإجماع ما يلي:

أولاً: مضاعفة قيمة الاشتراك الشهري للنادي عن شهر إبريل القادم، على أن توجه قيمته كاملاً دعماً لأى من مستشفيات الصدر أو الحميات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

ثانياً: فتح باب التبرعات لهذا الشأن من قضاة مجلس الدولة فقط، بموجب إيصال معد لهذا الغرض، استكمالاً لمنظومة الخير التي يعمل عليها قضاة المجلس لتوفير أجهزة الغسيل الكلوي إلى مستشفيات قرى ونجوع البلاد».