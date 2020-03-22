شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظين» يطلق حملة «معًا ضد الكورونا» للتوعية ضد الفيروس في 11 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق حزب المحافظين حملة «معًا ضد الكورونا»، على مستوى 11 محافظات، للتوعية ضد الفيروس، انطلاقًا من المسئولية المجتمعية للحزب، وإيمانًا منه أن الطريق الوحيد للنجاة هو التكاتف والتضامن بين الجميع من أجل الوقوف يدا واحدة للتخلص من تفشي هذا الفيروس، والإجراءات الوقائية منه.

وشملت الحملة محافظات «القاهرة والجيزة والإسماعيلية والبحيرة والغربية والدقهلية والمنيا والشرقية وقنا والفيوم وسوهاج»، وتضمنت لصق وتوزيع منشورات للتوعية من كورونا، على المحال التجارية، وأماكن التجمعات بكل محافظة، ووسائل النقل، وشرح أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للمواطنين البسطاء في محاولة للوصول إلى أكبر عدد ممكن منهم.

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ورحب الموطنين بالحملة التي أطلقها الحزب، وأبدوا إعجابهم بما ينظمه من حملات هدفها تثقيف الإنسان وحمايته.

من جانبه قال أحمد حنتيش، نائب رئيس حزب المحافظين لأمانة السر، إن الحملة تستهدف العمل على رفع التوعية لدى المواطنين في أماكن التجمعات بمشاركة ١٠٠ فريق عمل بشكل مبدئي بالقاهرة والجيزة.

ودعا «حنتيش» الجميع من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني ومبادرات شبابية وأفراد لمشاركة الأفكار والمجهودات.