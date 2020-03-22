شكرا لقرائتكم خبر عن فض سوق مواشي الجعفرية في الغربية لمنع انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز السنطة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، الأحد، من فض سوق مواشى قرية الجعفرية الأسبوعى، التي تعد ثاني أكبر سوق بالمركز، بعد إقامتها بالمخالفة للقرارات منع إقامة الأسواق، في إطار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

ترأس الحملة عبدالشافى كمال، رئيس مركز ومدينة السنطة، يرافقه أحمد المغاورى سليمان، نائب رئيس مركز ومدينة السنطة، والمقدم أشرف عبدالله، رئيس شرطة الجعفرية، والمقدم هانى البنا، رئيس وحدة مرور السنطة.

وجار تطهير وتعقيم مكان السوق، حفاظًا على صحة المواطنين من أبناء القرية من مخاطر فيروس كورونا المستجد.