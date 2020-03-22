شكرا لقرائتكم خبر عن «إنهاء الخدمة».. «الأوقاف» تحذّر من مخالفة قرار إغلاق المساجد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تعليمات خاصة بنظام العمل في المساجد بعد قرار إغلاقها مؤقتًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خلال اجتماعه مع قيادات ديوان عام الوزارة، الأحد، مشددًا على أن عقوبة مخالفة التعليمات ستكون حاسمة وقد تصل إلى إنهاء الخدمة.
وتضمنت التعليمات إعادة توزيع جميع العمال على المساجد بحيث لا يبقي مسجد أو زاوية أو مصلي ليس في مسئولية أحد من العمال، مع التحذير البالغ من ترك مفاتيح أي مسجد أو زاوية مع أي من الأهالي، مع إمكانية تكليف العامل بالمسئولية عن اكثر من مسجد عند الضرورة.
وتقرر تكليف إمام المسجد بمتابعة التنفيذ في مسجده والمساجد والزوايا أو المصليات المحيطة به والتي ليس بها إمام معين ويسجل ذلك كتابة في دفتر مسجده.
وأشار بيان للوزارة أن صرف جميع بدلات الإمام سيرتبط بذلك، بحيث تخصم جميع بدلاته حال إخلاله بهذا التكليف.
وتضمنت التعليمات تكليف جميع المفتشين ومديري الإدارات كل في نطاق مسئوليته وومديري العموم ووكلاء الوزراء كل في نطاق اختصاصه بإرسال بيان يومي إلى رئيس القطاع الديني بتمام التنفيذ.
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