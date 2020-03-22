شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جديدة لمحافظ بني سويف لمواجهة «كورونا» (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأحد، تخصيص رقم (01552190365) على تطبيق «الواتس آب» لتلقى أي شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بقرارت الحكومة بشأن مواعيد غلق المحال العامة وما يماثلها، والشكاوى الخاصة بالسلع الأساسية والتموينية أو السلع التي تشهد زيادة في أسعارها خلال الفترة الحالية، مثل المطهرات والمنظفات وغيرها، باستثناء محال البقالة والمخابر والصيدليات، ضمن خطة المحافظة في مواجهة احتمالية العدوى بفيروس «كورونا»، في إطار الخطة الشاملة للدولة في هذا الشأن.

ومن المقرر أن يختص الهاتف بتلقى واستقبال البلاغات الخاصة بمخالفات فتح المحال في مواعيد بالمخالفة لما أقرته الحكومة مثل المطاعم والمقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والمراكز التجارية (المولات) والنوادي الليلية، الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، وما يماثلها من محال ومنشآت تجارية، واستعمال الشيشة في المقاهي، حيث تقرر منع تقديمها في المقاهي والكافيهات لخطورتها في نقل العدوى، وإقامة أسواق عشوائية، حيث قد قرر المحافظ منعها ضمن الإجراءات الاحترازية، وسناتر الدروس الخصوصية التي قرر المحافظ غلقها منعا لتجمع الطلاب في مكان واحد، وأي تلاعب في أسعار كافة السلع أو كافة صور الاحتكار، والغش التجاري، والسلع منتهية الصلاحية وغيرها من المخالفات.

وأهاب المحافظ بالموطنين بالتفاعل الإيجابي ومساعدة أجهزة المحافظة لإنجاح الخطة الشاملة للدولة في مواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا، قائلا: «لدينا جميعا ثقة في أن المواطن السويفي شريك أساسي في الحل، شريك أساسي في إدارة الأزمات، المسؤولية تقع على الجميع، حكومة ومواطنًا».

Advertisements

وأكد محافظ بني سويف على أن من يقدم شكوى تتعلق بمخالفة القانون والقرارات الوزارية الأخيرة وتثبت حقيقتها، سيتم تكريمه من المحافظة، تقديرا لحرصه على المصلحة العامة، وحسه الوطني العالي.

كما شدد المحافظ على أنه «في حال صحة البلاغ فيما يتعلق بالمحال العامة أو المنشآت التجارية الوارد بشأنها قرار مجلس الوزراء، سيتم سحب رخصة المحل، ومن يقوم بفض الشمع الأحمر ويقوم بتشغيل المحل الذي تم غلقه إدارياً بالشمع الأحمر، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأن المحافظة وأجهزتها الأمنية والتنفيذية لن تتهاون في تنفيذ القانون وتطبيق أشد العقوبات المقررة».

وفي هذا السياق، جدد محافظ بني سويف تأكيداته على أن مديرية الصحة هي «الجهة الوحيدة في المحافظة» المنوط بها الحديث والإعلان عن أي مستجدات خاصة بفيروس كورونا، وأن وكيل وزارة الصحة هو الوحيد المسموح له بالحديث عن فيروس كورونا، مشددا على كافة التنفيذيين بعدم الإدلاء على الإطلاق بأي تصريحات إعلامية أو بيانات صحفية بأي شكل من الأشكال، سواء مكتوبة أو مصورة أو شفهية في هذا المجال، مؤكدا على أن الطب الوقائي بالصحة والجامعة هو المصدر الموثوق به في مجال تعليمات وإرشادات مكافحة العدوى.

وحذر محافظ بني سويف من الانسياق بشكل أو بآخر خلف الأخبار غير الرسمية بهذا الشأن، مؤكدا على أن «الدولة بكافة أجهزتها تضع ملف مواجهة عدوى كورونا في مقدمة أولوياتها في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها العالم بأكمله، وأن الدولة تتعامل في هذا الملف بكل شفافية، مؤكدا على أن صدور التصريحات من غير جهتها المختصة يعد في أغلب الأحيان من قبيل الشائعات وترويجها، وإثارة البلبلة بين المواطنين وهو ما يشتت الجهود ويضر ولا ينفع».