شكرا لقرائتكم خبر عن «لا مجال للخطبة».. «الأوقاف» تصدر بيانًا بشأن صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن صلاة الجمعة المقبلة ستؤدى ظهرًا في المنازل، ولا مجال للخطبة في أي مكان، أو حتى إذاعتها مسجلة، دفعًا لأي التباس، ويمكن أن تتم إذاعة تلاوات قرآنية في الوقت المخصص تليفزيونيًّا أو إذاعيًّا لصلاة الجمعة.
وذكر بيان للوزارة، الأحد: «نؤكد على عدم إذاعة أي صلوات مسجلة في الفجر أو في غيره، والاكتفاء برفع أذان النوازل بصيغته التي أعلنتها الوزارة سابقًا، دفعًا لأي التباس، وحرصًا على الالتزام التام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وعدم الالتفاف عليها بأي شكل أو طريق».
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