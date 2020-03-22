شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يقود حملة لإزالة الأسواق العشوائية بطنطا لمواجهة «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الأحد، حملة لإزالة الأسواق العشوائية بمدينة طنطا، رافقه خلالها رئيسا حي أول وثان طنطا وقوة من الشرطة.

وقامت الحملة بإزالة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين في محيط مسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوي، ورفع الفروشات، وتطهير الشوارع بالمطهرات على الفور.

كما أزالت الأسواق العشوائية بشارعي البورصة والخان، وشدد على الباعة بعدم إقامة الأسواق التزاما بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، محذرًا المخالفين بالتعرض للمساءلة القانونية.

حملات مكثفة لإزالة الأسواق العشوائية بمدينة طنطا

حملات مكثفة لإزالة الأسواق العشوائية بمدينة طنطا

حملات مكثفة لإزالة الأسواق العشوائية بمدينة طنطا

حملات مكثفة لإزالة الأسواق العشوائية بمدينة طنطا

حملات مكثفة لإزالة الأسواق العشوائية بمدينة طنطا