شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يقود حملة لتعقيم وتطهير معهد الأورام ومحطة السكة الحديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأحد، حملة لتعقيم وتطهير معهد جنوب مصر للأورام ومحطة سكة حديد مدينة أسيوط كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- ١٩».

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رافق المحافظ، خلال الحملة، العميد أركان حرب إيهاب مبروك، مساعد قائد المنطقة الجنوبية للأزمات، والمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

وشهد محافظ أسيوط إجراءات تعقيم مداخل ومخارج ومكاتب وأماكن انتظار وغرف ودورات مياه وقاعات معهد الأورام بأسيوط، بالتعاون مع مديرية الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، مشددًا على تكثيف حملات التوعية للعاملين والمترددين بطرق الوقاية والحفاظ على النظافة العامة والنظافة الشخصية للمرضى والمرافقين لهم، كما شهد عمليات تعقيم مداخل ومخارج وأماكن انتظار وأرصفة محطة السكة الحديد بمدينة أسيوط وأنفاق وسلالم وحوائط ودورات مياه وشباب التذاكر وغرف العاملين بالمحطة والتأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية بأماكن مختلفة لتكون واضحة وظاهرة للمواطنين والمترددين على هذه الأماكن، لافتًا إلى ضرورة وضع مطهرات في دورات المياه والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية الدورية.

كما ناشد المحافظ المواطنين الالتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات، بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن أسيوط والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن، حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل «الواتس آب» (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.

حملة لتعقيم وتطهير معهد الأورام ومحطة السكة الحديد

حملة لتعقيم وتطهير معهد الأورام ومحطة السكة الحديد