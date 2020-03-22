شكرا لقرائتكم خبر عن «نساء مصر» يطلق حملة «الصحة والسلام بدلًا من السلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلق اتحاد نساء مصر، برئاسة الدكتورة هدى بدران، حملة عالمية بعنوان «الصحة والسلام بدلًا من السلاح». وبحسب بيان، الأحد، تضم الحملة النساء والرجال وتنطلق من مصر تطالب العالم وكبار الدول المصنعة والمتاجرة بالأسلحة على وجه الخصوص، بأن تحول ما تنفقه على تصنيع أدوات الحرب والأسلحة وعلى البحوث الخاصة بها إلى بحوث ودراسات في مجال الصحة لوقاية العالم شر الأمراض والأوبئة، حيث بلغ ما أنفق على تصنيع الأسلحة في عام ٢٠١٨ طبقا لمركز السويد لدراسات السلام ١٨٢٢ مليار دولار.

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