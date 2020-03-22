شكرا لقرائتكم خبر عن «نواب ونائبات قادمات»: الرئيس يبعث الاطمئنان إلى قلوب المصريين جميعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي ولقاءه، اليوم، الأحد، مع وفد من المجلس القومي للمرأة وكبار المسؤولين وبعض الأمهات، حديث القائد الإنسان الذي يقف في الخندق مع شعبه في مواجهة الكارثة التي تواجه مصر والعالم.

وأضافت «شاكر» في بيان، أنه جاء حديثه في هذه الظروف ليبعث الاطمئنان إلى قلوب المصريين جميعًا، وليقدم له حزمة من الإجراءات الاقتصادية للتخفيف من عبء الأزمة على المواطنين، فالمصريون قطعًا هم خلف القائد ودعوته لهم بالتكاتف مع أجهزة الدولة لمواجهة تفشي الكورونا.