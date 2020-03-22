شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تنفي للحكومة تكليف أحد الأشخاص بمتابعة «كورونا» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي رسالة صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يدعى انتماءه وتكليفه من منظمة الصحة العالمية بمتابعة الإجراءات والأوبئة في مصر.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وأفادت بأن صاحب الرسالة الصوتية غير تابع للمنظمة، وأنها لم تُكلف أي أشخاص بتسجيل رسائل صوتية.

وشددت المنظمة للحكومة المصرية على أن المنظمة تُصدر كافة بياناتها عبر المنصات الرسمية لها، سواء من خلال موقعها الإلكتروني www.who.int/ar، أو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك World Health Organization Egypt، وتويتر twitter.com/whoegypt، أو من خلال تطبيق الواتس آب على رقم 0041798931892.