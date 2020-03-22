شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: دعاء السيسي لمصر حمل قدرًا من الإيمان والتوكل على الله والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن دعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، حمل قدرًا كبيرًا من الإيمان والدين واليقين، والتوكل على الله، وجاءت بعد أخذه بالأسباب واتخاذ قرارات لمواجهة الأزمة.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم، الأحد: «التذكير بالله أمر استراتيجي، ولابد أن نذكره في السراء والضراء».
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