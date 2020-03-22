شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تماثيل للأميرة فاطمة حيدر تنافس باستفتاء «المجوهرات الملكية» بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية عن إجراء استفتاء شعبي للعاملين وجمهور محبي الآثار في الإسكندرية، تحت عنوان «أنت من تقرر»، بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور.

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ونشر الموقع الرسمي للمتحف استفتاء شهر مارس صور 3 تماثيل للأميرة فاطمة حيدر من أمراء الأسرة العلوية لتحديد القطعة التي تنال إعجاب الجمهور وتحوز على قابلية المهتمين بالآثار ليطلق عليها «قطعة الشهر» ويتم عرضها في شهر أبريل المقبل مجاناً.

وشملت القطع المعروضة تمثال لفتاة ترتدى ملابس شفافة تنعقد عند خصرها من الخلف تمسك بيدها اليمنى خصلة من شعرها وترفع يدها اليسرى ممسكة بمقبض شعله ومركب على الشعلة مصباح كهربي على شكل كرة من الزجاح المصنفر من مقتيات فاطمة حيدر.

وجاءت القطعة الثانية عبارة عن تمثال لفتاة واقفة ترتدى ملابس شفافة وترفع يدها اليمنى ممسكة بها مقبض شعلة مركب على الشعلة مصباح كهربى مركب على كرة من الزجاج المصنفر وتضع يدها اليسرى حول رأسها ممسكة بها طرف غطاء الرأس المتدلى على ظهرها والتمثال مطلى باللون الاسود، فيما جاءت القطعة الثالثة عبارة عن تمثال لفتى يجلس القرفصاء ركبته اليمنى تلامس القاعدة ويظهر عارى الجسد وعلى فخذه ما يمثل شبكة صيد يمسك بكلتا يديه قوقعة تلامس رأسه من الجهة اليسرى وملامح الوجه تعلوها الابتسامة ويظهر على القاعدة وحول قدميه قواقع صغيرة وهومن مقتنيات الأميرة فاطمة حيدر. وينتهى التصويت بنهاية مارس الجاري.

تماثيل للأميرة فاطمة حيدر