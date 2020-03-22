شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس تحرير ”الخليج 365” يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة ”الخليج 365”، اليوم الأحد، اجتماع مجلس تحرير ”الخليج 365”، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" - "أولاين" ، وبكامل تشكيل المجلس، وذلك في إطار مواكبة المفاهيم الجديدة لإدارة العمل داخل صالات التحرير باستخدام أدوات التكنولوجيا الجديدة، والتعامل باحترافية، مع تداعيات وتأثيرات جائحة فيروس "كورونا".

وقال الكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة ”الخليج 365”، "بيوت الزملاء أصبحت جزءًا من غرفة الأخبار، كما كانت غرفة الأخبار دائمًا جزءًا من بيوتهم.. جهد رائع من طاقم التحرير، وفدائية من جميع الزملاء الميدانيين فى كل مكان".

حضر الاجتماع، رؤساء التحرير التنفيذيون، ورؤساء الأقسام، وقيادات صالة التحرير، والزملاء والزميلات الذين يعملون من المنزل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمؤسسة ”الخليج 365”، بالتعامل وفق أفضل المعايير الصحية والمهنية، مع تداعيات وتأثيرات جائحة فيروس "كورونا" على مختلف نشاطات الأعمال، والتأكيد على التواصل الفعال على مدار الساعة بين قيادات التحرير بالمؤسسة، وشبكة الصحفيين والمراسلين، في ميدان العمل والمنزل، والتعاون والتنسيق المستمر والتفاعل على مدار الساعة، بما يؤكد على مفاهيم السرعة والجودة في الضخ الإخبارى، وحق القارئ في المعرفة، على الرغم من التحديات الراهنة التي يمر بها العالم.

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