شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: إغلاق المساجد والكنائس أخذ بالأسباب لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، ان قرار الحكومة بإغلاق المساجد والكنائس فى إطار مكافحة فيروس كورونا، يأتى فى إطار "الأخذ بالأسباب"، وذلك فى إطار مواجهة هذ الفيروس لأنه من الوارد أن يكون هناك مصاب واحد وبالتالى يؤدى إلى إصابة عدد أكبر.

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