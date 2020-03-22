شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: إغلاق جميع المحلات التجارية بدءا من 26 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها، أن وزير الصناعة البحرينى قد أعلن عن أنه سيتم إغلاق جميع المحلات التجارية بدءا من 26 مارس الجارى.

من جانب آخر كانت وزارة الصحة البحرينية، أعلنت اليوم الأحد، وفاة مواطنة بحرينية كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، تبلغ من العمر 51 عامًا، ولديها أمراض وظروف صحية كامنة، وذكرت الوزارة - فى بيان لها اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أن المواطنة المتوفية كانت تخضع للعلاج والرعاية فى إحدى المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبى متخصص بعد عودتها من إيران ضمن خطة الإجلاء، معربةً عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة.

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