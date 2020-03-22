شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يعلن 15 قرارا اقتصاديا لمواجهة فيروس كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن عدد من الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة أزمة "كورونا" والتى جاءت كالتالى: 1- توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا. 2- خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار. 3- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش. 4- إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي. 5- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم. 6- رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم. Advertisements 7- تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات. 8- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر. 9- عدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر فى السداد. 10- دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا. 11- تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال البنوك. 12- شمول مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%. 13- تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية. 14- وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين. 15- ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالى القادم.

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