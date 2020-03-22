شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تقرر مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، وذلك فى إطار الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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