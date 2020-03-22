شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية، وذلك فى إطار الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي: تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.