شكرا لقرائتكم خبر عن نص دعاء الرئيس السيسي لمصر فى مواجهة أزمة فيروس كورونا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعاءً خلال اجتماعه اليوم مع سيدات مصر فى احتفالية المرأة المصرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار مسئولى الدولة. وإلى نص الدعاء: وإلى نص الدعاء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

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