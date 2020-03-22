شكرا لقرائتكم خبر عن "الجزيرة" تفبرك تصريحات الرئيس.. واليوم السابع ينشر نص حديث السيسي عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت فضائية الجزيرة القطرية، عدم المهنية فى نقل التصريحات والوقائع والأحداث الخاصة عن مصر.

وحاولت القناة القطرية تشويه تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبث الرعب فى قلوب المصريين، حيث ادعت "الجزيرة" أن الرئيس صرح بأن مصابى كورونا فى مصر قد يصلون إلى آلاف.

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وكان الرئيس السيسى قد التقى عددًا من السيدات المصريات بقصر الاتحادية فى إطار الاحتفال بعيد المرأة المصرية، وقال إن الدولة المصرية أخذت بالأسباب وبذلت كافة الجهد ومازالت، مطالبا المصريين بالمزيد من المسئولية والالتزام والجدية والانضباط خلال الأسبوعين القادمين لعدم زيادة الأرقام المعلنة من المصابين، مشيرا إلى أن الفيروس سريع الانتشار وعندما نتحدث بمتوالية هندسية نتحدث عن أعداد إصابة قد تتحول لآلاف فى أيام قليلة.

وأشار إلى أن شخص مصاب واحد قد يصيب الكثيرون، موضحا أن الإرشادات والإجراءات التى قدمتها الحكومة لابد يساعد المصريون فى تنفيذها، مشيرا إلى أن الإجراءات التى قامت بها الدولة على مدار الأيام الماضية لتقلل الاختلاط.