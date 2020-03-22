شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نسعى للخروج من أزمة كورونا بأقل تكلفة ممكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تسعى للخروج من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد بأقل تكلفة، مشددا على أن الأمر لا يقتصر على التكلفة الاقتصادية ولكن يشمل حياة وصحة المصريين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسى: نسعى للخروج من أزمة كورونا بأقل تكلفة ممكنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.