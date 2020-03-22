الرئيس السيسى للأطباء: نقدر جهودكم.. ونخوض حربا أنتم أبطالها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى توجيه الشكر إلى القطاع الصحى والطبى فى الدولة المصرية لجهوده فى مواجهة فيروس كورونا، قائلا: "نقدر جهودكم.. ونحن نخوض حربا أنتم أبطالها". وأكد الرئيس عبد الفتاح السييس، أنه لا توجد لدينا مشكلة فى السلع ولا يوجد مواد غذائية يقل الاحتياطى لها عن 3 أشهر، متسائلا: "فلماذا نتكالب ونشترى اكثر من حاجتنا؟" ودعا الرئيس السيسي، المواطنيين للالتزام لمدة أسبوعين لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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