5 نصائح من الصحة عند استخدام ماكينات الصراف الآلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي: أصدرت وزارة الصحة والسكان تعليماتها، بشأن استخدام ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ووجهت وزارة الصحة 5 نصائح للمواطنين، عند استخدام الماكينات: 1- تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة. 2- استخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا. Advertisements 3- ترك مسافة 1 : 2 متر بينك وبين الآخرين أثناء الانتظار. 4- تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان. 5- استخدام خدمات البنك الإلكترونية عوضًا عن ماكينات الصراف الآلي إن أمكن.

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