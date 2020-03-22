محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
تصوير- نادر نبيل:
اتبع عدد من المواطنين بوسط القاهرة "وسط البلد" إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا المستجد".
ورصد "الخليج 365" مجموعة من الصور لعدد من المواطنين وطريقة تعايشهم في ظل الأزمة الصحية التي تضرب البلاد، بسبب تفشي فيروس "كورونا".
وأظهرت الصور، ارتداء المواطنين الكمامات، وظهور ملصقات إرشادية على جدران العمارات للتوعية والوقاية من الفيروس، كما خيّم الهدوء على أغلب شوارع وميدان العاصمة.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات وقائية لحماية المواطنين من انتشار فيروس "كورونا"، كان منها إغلاق الكافيهات والمقاهي ومراكز الشباب في السابعة مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر كمامات وملصقات تحذير.. كيف تبدو "وسط البلد" في زمن الكورونا؟ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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