على مستوى الجمهورية..الداخلية تشن حملات مكبرة لمتابعة غلق المقاهي والمطاعم والمحلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة حملات لمتابعة قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية.

ووجهت الوزارة حملات أمنية على مستوى جميع محافظات الجمهورية؛ لاستهداف المطاعم والمقاهى والمحال والمراكز التجارية المخالفة لاتخاذ الإجراءات حيالها.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.