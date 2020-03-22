مصر | نادي قضاة مجلس الدولة يفتح التبرعات لصالح مستشفيات الصدر والحميات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي قضاة مجلس الدولة يفتح التبرعات لصالح مستشفيات الصدر والحميات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، اليوم الأحد، بيانا صحفيا تضمن العديد من الإجراءات التي من شأنها مجابهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك مساندة المتضررين منه ودعم أجهزة الدولة.

وقال البيان "ليس من بيننا من يمار في شأن خطورة الوضع الراهن، وما نستشعره من خوف، وما يعانيه البعض منا من ألم ومرض، ولكننا نحمل بين جنباتنا يقينًا ثابتًا أن علينا دور نضطلع به تجاه أهلنا ووطننا، من منطلق الإخاء والتكامل والمودة".

وتابع: "لما كانت العديد من المستشفيات - سيما الصدر والحميات - أضحت تئن تحت وطأة عدم كفاية الإمكانات التي تعينها على مواجهة وباء (كورونا)، مما يجعل تكافلنا ضرورة، فنحن مدعون - بحكم الانتماء الواحد وكون أننا أهل سفينةٍ واحدةٍ نواجه خطرًا واحدًا - لاستنهاض الهمة، والتأكيد على استمرار توجيه بصلتها نحو المجتمع ودعم جهود الدولة المصرية – التي يشار لها بكل بنان - لمواجهة هذا الوباء اللعين".

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وأكد البيان، أنه في ضوء ذلك قرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالإجماع مايلى:

أولًا: مضاعفة قيمة الاشتراك الشهري للنادي عن شهر أبريل القادم، على أن توجه قيمته كاملًا دعمًا لأى من مستشفيات الصدر أو الحميات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.



ثانيًا: فتح باب التبرعات لهذا الشأن من السادة قضاة مجلس الدولة فقط، بموجب إيصال معد لهذا الغرض، استكمالًا لمنظومة الخير التي يعمل عليها قضاة المجلس لتوفير أجهزة الغسيل الكلوي إلى مستشفيات قرى ونجوع البلاد، داعيا المولى عز وجل أن يرفع عنا البلاء والفتن، وأن يحفظنا من كل مكروه وسوء، إنه ولى ذلك والقادر عليه.

وصرح بذلك المستشار وائل فرحات عبد العظيم وكيل مجلس الدولة والمتحدث بإسم نادي قضاة مجلس الدولة، بأن القضاة أبدوا الرغبة في التبرع لهذا الغرض النبيل ومن المتوقع أن يناهز المبلغ المليون جنيه شاملًا اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم وما يساهم به النادي من ميزانيته.

