مصر | نشرة حوادث الخليج 365: بلاغ ضد مطربي مهرجانات لسخريتهما من كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: بلاغ ضد مطربي مهرجانات لسخريتهما من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

عاجل.. إخلاء سبيل الناشط السياسي حازم عبدالعظيم

قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الأحد، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل الناشط حازم عبدالعظيم، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 734 لسنة 2018 بتهمة الاشتراك مع جماعة إرهابية في نشر أخبار كاذبة.

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