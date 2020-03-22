مصر | نشرة حوادث الخليج 365: بلاغ ضد مطربي مهرجانات لسخريتهما من كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: بلاغ ضد مطربي مهرجانات لسخريتهما من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عاجل.. إخلاء سبيل الناشط السياسي حازم عبدالعظيم
قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الأحد، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل الناشط حازم عبدالعظيم، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 734 لسنة 2018 بتهمة الاشتراك مع جماعة إرهابية في نشر أخبار كاذبة.
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عاجل.. إخلاء سبيل حسن نافعة و"الأنوار" في قضية "الصفافير"
قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل متهمين في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"الصفافير".
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التحقيق في واقعة وفاة موظف بمصحة لعلاج الادمان
استلمت النيابة العامة اليوم الأحد، التقرير الطبي الأولي، في واقعة العثور على شاب متوفٍ داخل شقته بمنطقة التجمع الأول.
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ضبط المتهمين بعرقلة المواطنين وإسقاطهم أرضا في المقطم
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 4 أشخاص عقب تداول فيديو لقيامهم باستقلال دراجتين ناريتين وعرقلة المواطنين وإسقاطهم أرضًا
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ببيع في المنطقة.. اعترافات تاجر مخدرات بالعجوزة
كشفت تحقيقات النيابة العجوزة، عن تفاصيل سقوط عاطل يبلغ من العمر ٣٨ عامًا، لاتجاره في المواد المخدرة، بمنطقة العجوزة، يتاجر في المخدرات منذ عدة سنوات، وتم ضبطه بـ٨ لفافات من الاستروكس.
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بلاغ ضد مطربي مهرجانات لسخريتهما من كورونا
قدم أيمن محفوظ، المحامي، اليوم الأحد، بلاغا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بسبب ظهور مقطع فيديو لمطرب المهرجانات عمر كمال، والمطرب رضا البحراوي، وآخرين، يسخرون فيه من تعليمات مؤسسات الدولة بشأن مواجهة كورونا، ويحضرون المواطنين على عدم اتباع تعليمات الوقاية.
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