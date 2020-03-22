أخبار مصر | الوفد: حديث السيسي طمأن الشعب.. والدولة قادرة على مواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد: حديث السيسي طمأن الشعب.. والدولة قادرة على مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم خلال لقائه مجموعة من السيدات المصريات بمناسبة ذكرى يوم المرأة العالمي، اتسم بالشفافية والمصداقية.

وأضافت أمل رمزي، في بيان لها مساء اليوم الأحد، أن خطاب الرئيس السيسي، حمل رسائل كثيرة لتوضيح الوضع الحالي لمصر في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومخاطر المرحلة التي نمر بها.

وأشارت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إلى أن حديث الرئيس السيسي عن حجم تأثر القطاع السياحي بسبب فيروس كورونا المستجد يؤكد أنه من أكثر القطاعات التي لحقتها الأضرار جراء هذه الأزمة.

وأكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة القليلة الماضية من أجل دعم قطاع السياحة سواء فيما يتعلق بشركات السياحة أو العاملين بالقطاع السياحي والتي كان من أهمها إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة في السياحة لإحلال وتجديد أساطيل النقل والفنادق وتأجيل المستحقات على الشركات العاملة في القطاع.

Advertisements

وأوضحت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن الدولة حريصة كل الحرص على مراعاة أوضاع العاملين في السياحة بكافة قطاعاتهم من أجل تخفيف شدة الضرر الواقع عليهم نتيجة إجراءات وقف وتعليق الرحلات وإغلاق المنشآت السياحية لمدة 14 يومًا لتعقينها وغيرها من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه وانتشاره.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى للمصريين: "لم نخب عليكم أى شئ يخص فيروس كورونا"، موضحا أن هذه الأزمة تعرضت لشائعات مثلها مثل غيرها من الملفات من قبل الذين يشككون فيما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات.

وأضاف الرئيس السيسى خلال لقائه مع وفد من المرأة المصرية اليوم الأحد، أن هناك محالاوت مستمرة للتشكيك فى أزمة فيروس كورونا، والأمر لم يقتصر على كورونا ولم يقتصر على الست سنوات الماضية، ولكنه مستمر على مدار 80 سنة ماضية.

وقال «السيسي»: «أطالب المرأة المصرية بالدعم.. أرجو إن الناس تقعد في بيوتها لتقليل أي تعرض للمرض.. هذا أمر جلل، لا أريد تخويفكم، نتمنى تجاوز الـ 14 يومًا المقبلة بأقل حجم من الضرر».

