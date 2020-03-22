أخبار مصر | أول تصريح لأمين الأعلى للآثار بعد غلق الأماكن الأثرية: "صحة المواطن والعاملين أولًا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تصريح لأمين الأعلى للآثار بعد غلق الأماكن الأثرية: "صحة المواطن والعاملين أولًا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن مصلحة المواطن وصحته، ومصلحة الأثري والموظف وكل العاملين بالسياحة والمرشدين السياحيين هي الأهم وفوق كل اعتبار

وصرح وزيري إلى الخليج 365 أن الحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بقطاع السياحة والآثار هي الأهم، وجاءت تصريحات وزيري بعد تداول صور المواقع الأثرية والمتاحف خالية وعمليات التطهير جارية بها.

وأكد وزيري أن الوزارة اتخذ قرار الغلق في المقام الأول للحد ولإيقاف وللمساهمة في منع انتشار فيرس كورونا المستجد، والتي بدأت فعليًا منذ قليل، وبدأت مرحلة التعقيم التطهير لكل المواقع والمتاحف وأماكن الخدمات السياحية والمراكب العائمة والفنادق في أنحاء الجمهورية.

وناشد وزيري جموع المواطنين، أن نعمل بنصيحة العلم، وهي التزام البيت قدر ما نستطيع، فبعد ما تخذته الدولة من قرارات ناحية الحد من انتشار الفيروس علينا جميعًا أن نتحمل مسؤوليتنا ولا نخرج في هذه الأيام القليلة القادمة حتى يزيح الله الغمة عن مصر والعالم

وكانت بوابة الخليج 365 الإلكترونية قد رصدت صباح اليوم بدء عمليات تعقيم معبد الأقصر، وذلك تطبيقًا لقرار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي قرر غلق جميع المواقع والمتاحف الأثرية حتى 31 مارس للحد والوقاية من فيرس كورونا المستجد، وأظهرت الصور عمليات التعقيم الجارية في المعبد، وخلوه التام من الزائرين سواء المصريين أو الأجانب واقتصار الموجودين على رجال أمن الآثار.