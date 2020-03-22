أخبار مصر | لحماية العمالة غير المنتظمة .."القوى العاملة" تخصص موقع |إلكتروني لتسجيل بياناتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لحماية العمالة غير المنتظمة .."القوى العاملة" تخصص موقع |إلكتروني لتسجيل بياناتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت وزارة القوي العاملة، العمالة غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها، والتي لم تقيم بالتسجيل من قبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg.

وأكدت الوزارة أنها لن تقبل طلبات باليد من المواطنين، وإنما يتعين على الراغبين تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد .

وجددت الوزارة، الإعلان عن تخصيص رقم تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتساب، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين.

وتحذر الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الالكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة "الواتساب".

وفي ذات الإطار، تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير من مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، حيث أشار تقرير من الملحق العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، إلي أنه بعد قرار الكويت بمد تعطيل الدراسة حتى 4 أغسطس 2020 نجحت شركة مصر للطيران بالتنسيق مع الطيران المدنى بكل من مصر والكويت فى تنظيم 4 رحلات لعودة المدرسين اعتبارا من 24 مارس وحتى 30 مارس الجاري على أن يتم الحجز بمعرفة مندوب الشركة بالقنصلية المصرية وبتعاون من جميع أعضاء البعثة.

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كما تلقي وزير القوى العاملة تقريرًا من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي أوضح فيه المملكة العربية السعودية أصدرت 10 خطوات اقتصادية عاجل يستفيد منها المواطنون والمقيمون في ظل الأزمة الحالية لانتشار فيروس كورونا منها تجديد إقامة الوافدين المسافرون في إجازات بدون رسوم في حالة انتهاء الإقامة في فترة تواجدهم بالخارج، وتمديد تأشيرات الخروج والعودة لمدة 6 شهور لمن لم يتمكنوا من العودة إلى أعماله في المملكة بدون رسوم، وتجديد وثائق التأمين تلقائيًا لمدة 6 شهور بدون رسوم جديدة ، وكذا تأمين السيارات الخاص.

كما تشمل الخطوات إيقاف دفع الايجارات المستحقة للمؤجر لمدة 6 شهور اعتبار من مارس الجاري، والسماح للمستأجر بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك حتى لو كان العقد طويل الأجل ولمدة 3شهور، وإيقاف العمل بنظام التوطين والتفتيش لمدة 6 شهور.

وتلقي "سعفان" تقريرا من طلعت السيد المستشار العمالي بعمان - الأردن، أشار فيه إلي أن المملكة أصدرت أمراً يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من اليوم السبت 21 مارس الجاري وحتى أشعار آخر، وغلق جميع المحلات في كافة المناطق وسيتم الإعلان الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه، وعاقبت كل من يخالف أحكام الأمر بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.

وقال إن وزارة العمل الأردنية أطلقت خدمة الكترونية للعمال وأصحاب العمل للإبلاغ عن المخالفات في المؤسسات والمنشآت، ومنها التي تتعلق العمل الجبري المخالف للقرارات الحكومية ، والاعتداء على الحقوق العمالية، والتسريح من العمل مخالفات ـ والتي تتعلق بتشريعات السلامة والصحة المهنية ، وأي تهديد بفصل العامل الذي لا يعمل أثناء فترة الأزمة، وعدم احتساب الأجر أثناء هذه الظروف وخلافاً لقانون وقرارات الحكومة وتعليمات الوزارة.

وفي تقرير من الملحق العمالي بلبنان شرين عبد الجواد ، أشارت إلى أن أخر تقرير صادر عن وزارة الصحة في بيروت كشف عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى ١٦٣ حاله بعد إصابة ١٤ حالة جديدة.

ومن ميلانو- إيطاليا، أشار المستشار العمالي مجدي حسنين إلي أنه تم دفن أول شهيد مصري أحمد الفار، بفيروس كورونا حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين، منوها إلي أنه تلقي رساله استغاثة من والد المواطن المصري "ش .ع. ف. ف" من الفيوم مركز تطون الذي تم حجزه في مستشفى نيغواردا، بميلانو، حيث انقطع التواصل معه منذ أمس الأول، وعلي الفور قام المستشار العمالي بالتوجه إلي المستشفى ولم يستطيع مقابلته، وتم اخباره من الطبيب المعالج أنه تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وتم إخبار أهله بذلك ، داعيا الله له بالشفاء العاجل.