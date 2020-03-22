أخبار مصر | طلب إحاطة للحكومة لوقف طباعة الصحف والمجلات الورقية مؤقتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة للحكومة لوقف طباعة الصحف والمجلات الورقية مؤقتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الدولة للإعلام، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن وقف طباعة وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التسويقية الورقية مؤقتا، إتساقا مع جهود الدولة بشأن الإجراءات الوقائية من ڤيروس كورونا المستجد.

وأوضح "أبو العلا" أن العديد من الدول إتجهت إلي وقف كافة المطبوعات الورقية بما فيها الصحف والمجلات في إطار جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا، بعدما ثبت أن الأوراق أحد وسائل انتشار الفيروس، قائلا: "لا يخفى على أحد أن الصحافة الإلكترونية في مصر تقوم بدورها على أكمل وجه لما تمتلكه من إمكانات في تقديم معالجات أكثر فعالية من الصحف الورقية مثل الفيديوهات والصور والانفوجراف".

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن المواقع الإخبارية تتميز بالتحديث اللحظي أولا بأول، فضلا عن توافرها لدى كل مستخدمي الإنترنت وعبر التطبيقات المختلفة على التليفونات المحمولة، وكذلك سرعة التفاعل مع المستخدمين والرد على كافة الاستفسارات، مشددا على ضرورة الإسراع في إصدار قرار بوقف المطبوعات الورقية مؤقتا لحين انتهاء هذه الأزمة، وإعلان سيطرة الدولة على انتشار الفيروس نهائيًا.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة، كما أعلنت عن تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة ناجمتين عن هذا المرض.

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وقال المتحدث باسم الوزارة: إن وزارة الصحة رصدت 9 حالات جديدة مصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 294 حالة منها 41 حالة شفاء، حتى 21 مارس.

وأضاف أن مصر شهدت حالتي وفاة جديدتين جراء هذا الفيروس لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 75 عاما، ليبلغ عدد الوفيات 10.

وأشار المتحدث باسم الصحة إلى أن عدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية بفحص الفيروس بلغ 73 حالة في عموم البلاد، مؤكدًا أن الحالات الإيجابية تخضع للرعاية الطبية في مستشفى العزل وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.