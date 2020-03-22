أخبار مصر | لنشرها فيرس كرونا.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن أتوبيسات النقل بين المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لنشرها فيرس كرونا.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن أتوبيسات النقل بين المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدّم النائب سليمان العميري، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلارئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى ووزيرة ووزيرى الصحة والنقل، بشأن شركات نقل الركاب بين المحافظات، وما تمثله من خطورة على المواطنين خاصة في الوقت الحالى من انتقال الفيروسات، وخطورتها على الصحة العامة.

وأشار "العميرى"، في بيان له عصر اليوم الأحد، إلى أن هذه الشركات تقوم بنقل الركاب من وإلى محافظات الجمهورية المختلفة، دون وجود رقابة صارمة عليها، مما يجعلها قد تتسبب في نقل فيروس كورونا، خاصة أن الرحلة تستغرق ما يقرب من 6 إلى 8 ساعات على الأقل، وهذا الأمر يجعلها قد تكون مصدرا لنقل فيروس كورونا لو كان هناك شخص يحمله.

وطالب النائب سليمان فضل العيمري، بتعقيم ورش جميع الأتوبيسات في كل محافظة، بالإضافة لإخضاع جميع الركاب لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافى من العاملين المؤهلين من القطاع الطبى.

وحذّر عضو مجلس النواب من ترك الأمر هكذا دون ضوابط، مما يجعل هذه الأتوبيسات بيئة خصبة لنشر الأمراض الفيروسية، مناشدا المواطنين البقاء في المنازل وعدم مغادرتها لمساندة الدولة في تنفيذ جهودها.

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وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت، تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة ناجمتين عن هذا المرض.

وقال المتحدث باسم الوزارة: إن وزارة الصحة رصدت 9 حالات جديدة مصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 294 حالة منها 41 حالة شفاء، حتى 21 مارس.

وأضاف أن مصر شهدت حالتي وفاة جديدتين جراء هذا الفيروس لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 75 عاما، ليبلغ عدد الوفيات 10.

وأشار المتحدث باسم الصحة إلى أن عدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية بفحص الفيروس بلغ 73 حالة في عموم البلاد، مؤكدًا أن الحالات الإيجابية تخضع للرعاية الطبية في مستشفى العزل وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.