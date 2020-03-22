شكرا لقرائتكم خبر عن الغلق شهرًا وغرامة 20 ألف جنيه للمحال المخالفة بالشرقية.. ومصادرة الرخصة حال التكرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إغلاق المحال العامة المخالفة لمدة شهر، واتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل غرامة قدرها 20 ألف جنيه من المخالف، وفي حالة تكرار المخالفة يتم إلغاء الرخصة، لعدم الالتزام بتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالغلق، ابتداء من الساعه السابعة مساء حتى السادسة صباحا أمام المواطنين لنهاية الشهر الحالي، كإجراء احترازي ووقائي لمواجهه فيروس كورونا المستجد للحد من التجمعات وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وكان محافظ الشرقية أصدر تكليفات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية، كل في نطاق اختصاصه، بالتنبيه على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية والمولات التجارية والأكشاك وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة بالغلق، ابتداء من الساعة الـ 7 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور حتى نهاية الشهر الجاري، ويسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.