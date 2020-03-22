شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تعقيم وتطهير 70% من المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مسؤولو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، الانتهاء من تعقيم وتطهير نحو 70% من المنتجعات السياحية بمختلف مدن البحر الأحمر لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتابع أن النسبة المتبقية من الفنادق والقرى السياحية سيتم تطهيرها وتعقيمها خلال يومين فقط، بالتنسبق مع مسؤولي مديرية الصحة والسكان، بالبحر الأحمر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (covid-19) حرصًا على الصحة العامة.

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وأكدت الغرفة توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.

وتواصلت عملية مغادرة السائحين لمطار الغردقة إلى بلادهم بعد انتهاء إجازاتهم السياحية، حيث تصل الطائرات فارغة للمطار، وتقل السائحين المغادرين ومن المقرر أن تنتهي رحلات السائحين إلى بلادهم قبل يوم 25 مارس الجاري.

وقرر عدد من ملاك القرى السياحية بالغردقة ومرسى علم إغلاق قراهم السياحية لعدم وجود إشغالات بها، بعد انتهاء عمليات والتعقيم والتطهير لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ووضع العاملين بها تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس للسماح لهم بمغادرتهم لمحافظاتهم الأصلية.