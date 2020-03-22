شكرا لقرائتكم خبر عن فض الأسواق الأسبوعية بمركز ومدينة الحسينية للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بإشراف المحاسب على الصناديلي، رئيس المدينة، بالتنسيق مع قوات الأمن، والوحدات المحلية التابعة لها، حملاتها مكبرة لفض الأسواق الأسبوعية، منها سوق الأحد بجزيرة عليوة، التابعة للوحدة المحلية بسعود، وسوق الأحد بقرية واحد الصالحية، تنفيذا لقرارات الدولة في منع التجمعات بالأسواق، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتجنب العدوى بين المواطنين.

يأتي ذلك بناء على قرار الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رقم 3857 لسنة 2020 بمنع تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية، وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين، تفعيلا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

كان محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى الصحة، والزراعة بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية، ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعة لها، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فض الأسواق الأسبوعية بمركز ومدينة الحسينية للوقاية من كورونا