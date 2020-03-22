شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه رسالة بشأن التزاحم على شراء السلع بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي المواطنين بعدم التزاحم على شراء السلع في مواجهة أزمة كورونا.

وقال «السيسي» إنه لا توجد لدينا مشكلة في السلع، وجميع المواد الغذائية لدينا احتياطي منها لا يقل عن 3 أشهر.

وتساءل: «لماذا نتكالب ونشترى أكثر من حاجتنا وتضغط نفسك ماديًا؟!».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن «الدولة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا من البداية وكالعادة بمنتهى الشفافية».

وأضاف «السيسي» في حضور عدد من الوزراء، أثناء تكريم سيدات مصريات، بمناسبة يوم المرأة المصرية، أن البيانات الصادرة عن مصر تعكس الواقع الذي تعيشه مصر، مشيرًا إلى أن «طوال الوقت كان هناك من يشكك في كل إجراء نقوم به، التشكيك والحديث الذي يتردد أقل ما يقال فيه هو أنه كذب وبه افتراء كثير، ليس موضوع كورونا فقط».

وتابع: «التشكيك حالة عاشتها مصر على مدار 80 عامًا بطريقة تشكل حالة من عدم الثقة وسط الشعب»، وتساءل: «لماذا نخبي أمر كورونا؟!.. هل هذا الأمر قاصر على المصريين فقط؟! هذا الأمر موجود في العالم كله.. ربنا يلطف بنا حتى الآن بفضل إجراءات علمية حقيقية واحترازية قامت بها الدولة المصرية لاحتواء كورونا».

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ورد الرئيس السيسي على المشككين في البيانات الرسمية المصرية، متسائلًا: «انتوا مستكترين إن ربنا محافظ علينا في ظل ما يحدث مع أخذنا بالأسباب؟!».

وتابع «السيسي»: «أقول هذا لطمأنتكم مع ضرورة المزيد من الأخذ بالأسباب».

وتحدث الرئيس السيسي عن تعليقات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: «مواقع التواصل الاجتماعي تشغي بفيديوهات وتعليقات.. المصريين دمهم خفيف في الحقيقة، لكن كما نقول ربنا لطيف بنا وقمنا بإجراءات غير مسبوقة من جانب الدولة بداية من مجموعة المصريين التي أحضرناهم من المقاطعة الصينية ووهان».

وطالب الرئيس مساعدة الشعب بمزيد من الصمود والإصرار لمواجهة أزمة كورونا.

وقال «السيسي»: «أطالب المرأة المصرية بالدعم.. أرجو إن الناس تقعد في بيوتها لتقليل أي تعرض للمرض.. هذا أمر جلل، لا أريد تخويفكم، نتمنى تجاوز الـ 14 يومًا المقبلة بأقل حجم من الضرر».

ورد الرئيس السيسي على المتسائلين عن كيفية توفير مصر 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا، قائلًا: «الـ 100 مليار منين!.. هي مصر قليلة ولا إيه».

وقال الرئيس السيسي إنه تم تشكيل مجموعة لإدارة الموقف منذ بداية أزمة كورونا، وأشاد بجهود العاملين في قطاع الخدمات الصحية خلال التعامل مع وباء كورونا، كما أشاد بتعامل الإعلام مع أزمة فيروس كورونا، ومواجهته للشائعات.