شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يقود حملة لتعقيم سيارات الأجرة ضد «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الأحد، حملة تطهير وتعقيم لسيارات السرفيس والأجرة والتاكسي ضد فيروس كورونا، أمام الباب الرئيسي للجامعة.

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وقال «حسن»: «بدأنا حملة تطهير وتعقيم لجميع سيارات الأجرة السرفيس والتاكسي أمام البوابة الرئيسية للجامعة على أن تنتقل الحملة إلى مواقف السيارات غدا، من أجل مجابهة فيروس كورونا وفي إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع».

كما واصلت الجامعة، في إطار تنفيذ خطة الدولة الوقائية لمجابهة خطر فيروس «كورونا» المستجد والإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي له، عمليات تعقيم وتطهير كافة المنشآت والمباني داخل الجامعة، بحضور أمين عام الجامعة والأمين المساعد ومدير الأمن ومديري الإدارات.

وأوضح رئيس الجامعة أن جميع الكليات والإدارات ومدن الجامعة تشهد عملية تعقيم وتطهير واسعة النطاق على مدار الساعة.

حملة لتعقيم سيارات الأجرة ضد فيروس كورونا برئاسة رئيس جامعة بني سويف