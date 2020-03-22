شكرا لقرائتكم خبر عن «ناصر الاجتماعي» يقرر رفع عائد شهادة «رد الجميل» لـ15.5% سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن البنك ينفرد عن غيره من البنوك كونه مؤسسة مالية تتولي وظيفة اجتماعية واقتصادية تتميز بمرونه الأداء وسرعة الاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع تقرر رفع عائد شهادة «رد الجميل» لكبار السن لتصبح 15.5% سنويا و15% شهريا وذلك لتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي في ظل الظروف الراهنه بتوفير حياة كريمة لكبار السن وتقديم كل أنواع الدعم لهم.

وأوضح «فاروق» أن البنك يعمل على خلق غطاء آمن لأصحاب المعاشات، يساعدهم في مواجهة الأعباء المعيشية وتحقيق الاستقرار المادي لهم، مشيرا إلى أن قيمة الوديعة تبدأ من1000 جنيه ومضاعفتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع ويتم تجديدها في تاريخ الاستحقاق بشكل تلقائي ما لم يرد من العميل ما يفيد عدم رغبته في التجديد وكذلك يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ اصدارها.