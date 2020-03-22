وزير التعليم العالي يتفقد خط إنتاج المطهرات بتحالف البتروكيماويات بمعهد بحوث البترول (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ياسر مصطفى، رئيس معهد بحوث البترول، والدكتور محمد عبدالرؤف، مدير تحالف البتروكيماويات، والفريق البحثي، بزيارة ميدانية لتحالف البتروكيماويات، وهو أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمي والاطمئنان على إنتاج المطهرات طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لمعاونة الدولة في مجابهة وباء كورونا.

وكان مجلس الأكاديمية قد اعتمد خطة للتعامل مع وباء كورونا، والتي تشمل 5 مشروعات أحدهم إنتاج مطهرات ومواد معقمة محليا لمعاونة الدولة والمساعدة في تعقيم المستشفيات والجامعات والمراكز البحثية والابنية الحكومية وتشمل الخطة توفير منح بحثية ومنح ابتكار لايجاد حلول مبتكرة قابلة للتطبيق تشمل طرق تشخيص وبحوث على الأمصال واللقاحات، وللبدء الفورى تم تكليف التحالف بالانتاج.

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وشكلت مجموعة عمل ضمن تحالف البتروكياويات من أعضاء من معهد بحوث البترول والوحدة التجريبية للهندسة الوراثية بالمركز القومي للبحوث، بالأضافة إلى أساتذة متخصصين في الصيدلة والطب والكيمياء الحيوية.

وأوضح رئيس الأكاديمية أن تحالف البتروكيماويات تم تأسيسة في 2017 بتمويل كامل من أكاديمية البحث العلمى يصل إلى 17 مليون جنيه، وقد تم إفتتاح المرحلة الأولى في 2018، ويضم هذا التحالف شركاء من وزرات التعليم العالي والبحث العلمي والإنتاج الحربي والتجارة والصناعة والبترول، ويهدف إلى تحويل المخلفات البلاستيكية لشركات البترول إلى منتجات اقتصادية صديقة للبيئة، وتم تكليفه بإنتاج المطهرات للاستفادة من أصول الدولة وخبرات العلماء في مجابهة المشكلة.

ويتم حاليا إنتاج 3 مستحضرات أهمهم مطهر الاسطح والمنشآت كيموسيد وتبلغ الطاقة الإنتاجية 100 طن يومياً بواقع 500 برميل سعة البرميل 200 لتر.

وزير التعليم العالى ورئيس الأكاديمية يتفقدان خط إنتاج المطهرات بتحالف البتروكيماويات بمعهد بحوث البترول

وزير التعليم العالى ورئيس الأكاديمية يتفقدان خط إنتاج المطهرات بتحالف البتروكيماويات بمعهد بحوث البترول

وزير التعليم العالى ورئيس الأكاديمية يتفقدان خط إنتاج المطهرات بتحالف البتروكيماويات بمعهد بحوث البترول

وزير التعليم العالى ورئيس الأكاديمية يتفقدان خط إنتاج المطهرات بتحالف البتروكيماويات بمعهد بحوث البترول

وزير التعليم العالى ورئيس الأكاديمية يتفقدان خط إنتاج المطهرات بتحالف البتروكيماويات بمعهد بحوث البترول