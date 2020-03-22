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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: تنصيب خيام بالمستشفيات للكشف عمن يعانون من ارتفاع درجة الحرارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، بتنصيب خيام في جميع المستشفيات للكشف الأولى عن كل من يعاني من ارتفاع درجات الحرارة، والتي تعتبر من أكثر أعراض الفيروس المستجد شيوعًا، وذلك قبل دخول المريض المستشفى كإجراء احترازي وقائي منعًا لنقل العدوى للمستشفيات في حالة ظهور أي حالة إيجابية.
كان محافظ بورسعيد قد أصدر تعليماته خلال اجتماع الإقليمي للصحة بإقامة 2 خيمة عند مداخل جميع المستشفيات حفاظًا على الصحة العامة لجميع المواطنين، وذلك بالتنسيق بين مديرية الصحة ببورسعيد وكلية الطب وهيئة الإسعاف، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تمنع انتشار الفيروس المستجد بين قطاعات المواطنين المختلفة، إلى جانب العمل المتواصل من التطهير والتعقيم داخل الوحدات الصحية والمستشفيات، واتخاذ كافة الإجراءات التي أقرتها الجهات المختصة في هذا الشأن، حفاظًا على الوطن والمواطنين.
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