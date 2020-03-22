شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يتابع مستحقات مواطن مصري متوفي بـ«كورونا» في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة مستحقات المواطن المصري أحمد الفار المتوفي إثر إصابته بفيروس كورونا وإبلاغ تعازيه لأسرته.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنه بالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار الملحق العمالي مجدي حسنين، إلى أنه قام بالتواصل مع عمرو نجل المرحوم أحمد الفار بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، وإبلاغ أسرته خالص عزاء وزير القوى العاملة الشخصي، والوزارة، والسفير إيهاب أبوسريع القنصل العام بميلانو وأسرة القنصلية.

وطلب الملحق العمالي من نجل المتوفي إرسال المستندات الخاصة بإعلام الوراثة، وأي أوراق أو مستندات لديهم لمتابعة مستحقات الأسرة بمصر، حيث أنه متزوج من أخرى إيطالية، كما تم التواصل مع زوجته الإيطالية الحالية «باربرا»، حيث أن المتوفي كان يمتلك شركة كمبيوتر، وذلك لحصر ممتلكات كاملة.

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وكان المتوفي أحمد الفار، يعيش مع زوجته الايطالية في بيرجامو بمدينة بجوار ميلانو، وقد تم دفنه حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين.

وفي نفس السياق، نوه الملحق العمالي بميلانو إلى أن وزير القوى العاملة استفسر عن حالة المواطن المصري «أ. س»، الذي كان أصيب بفيروس كورونا، في أول مارس الجاري، وتم إعادة فحص المصاب في 13 مارس، واتضح أنه لا يزال حاملا للفيروس، وعاود الفحص 20 مارس بأخذ عينة أخرى، وكانت العينة إيجابية، وسوف يعاود الكشف 26 مارس الجاري، ومازال رهن الإقامة في منزله.

وأضاف أنه بالنسبة للمواطن المصري «ش.ع» المصاب بفيروس كورونا، ومن الفيوم مركز تطون، مازال محجوز في مستشفى نيغواردا، بميلانو، وعلى جهاز التنفس الصناعي، وتم إخبار أهله بذلك.

ومن ناحية أخرى، أشار الملحق العمالي، إلى أنه توفي أمس المواطن «ا.م.ا» عامل في مجال المقاولات، وفاة طبيعية وهو من محافظة الفيوم وتم التعاون مع زملائه العاملين بنفس الشركة في استخراج شهادة الوفاه، وتم التواصل مع المسؤولين في مجال الشحن لإعطاء الأولوية لنقل الجثمان لمصر.