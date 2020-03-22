ضبط عنصرين إثاريين لترويجهما شائعات وأخبار كاذبة عن فيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عنصرين إثاريين لقيامهما بالترويج لشائعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.

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