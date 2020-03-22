أبرزها مستغلي أزمة "كورونا".. الداخلية تضبط 800 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية ضبط (800) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها القضايا الآتية:

ضبط مالك مصنع للمستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لإنتاجه (2000 قطعة "كمامة" منتج نهائي بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، 40000 قطعة كمامة "تحت التجهيز والتغليف"، 2,790 طن "أقمشة وشاش بيضاء وزرقاء اللون") مستلزمات إنتاج بدون مستندات وغير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر بالإضافة إلى عدد (7) ماكينة خياطة، وعدد (1) ماكينة مقص "أدوات إنتاج".

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ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الزقازيق (بمحافظة الشرقية) لحجبه تداول كمية قدرها (14,800 طن "سمن نباتي، دقيق فاخر، سكر حر، زيت طعام") واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة شحوم السيارات "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لحيازته (18,355 طن "ألوان صناعية – جير مطفي – شحم خام – بودرة بيضاء") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج" وإنتاج وتصنيع (1,813 طن "شحم سيارات") منتج نهائي معبأ داخل صفائح مدون عليها بيانات وهمية "إنتاج إحدى الشركات" خلافاً للحقيقة، تمهيداً لطرحها بالأسواق مُدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط مالك مخبز ببلدي بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالاستيلاء على (3,477,027 مليون جنيه) مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً عن طريق قيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .