للاستفادة من بنك المعرفة المصري.. الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع "التعليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وقعت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع ووزارة التربية والتعليم، لدعم وتطوير سبل التعاون القائم بين الوزارتين، وذلك من خلال إتاحة بوابة إلكترونية لوزارة الداخلية على الموقع الخاص ببنك المعرفة المصري على شبكة الإنترنت.

وحضر مراسم التوقيع الدكتور أحمد ضاهر "نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمي"، ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون والتنسيق في مجال نشر المعرفة ذات الاهتمام المشترك ووفقاً للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة والمعمول بها في هذا الشأن، ولاسيما الاستفادة من محتوى بنك المعرفة المصري والاستفادة من الخدمات التعليمية، وتبادل الخبرات من خلال الأبحاث والرسائل العلمية، فضلاً عن تطوير المعرفة في مجال التعليم والنشر للارتقاء بمستوى البحث العلمي.

جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها الرئيسية إلى تعزيز وتدعيم أوجه التعاون مع مختلف المؤسسات العلمية والتعليمية، ومواصلة الجهود لتنمية الأنشطة العلمية والتدريبية، خاصةً في مجال مواجهة معوقات العمل وإيجاد الحلول المناسبة لها