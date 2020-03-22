"المصريين دمهم خفيف".. السيسي: مواقع التواصل بتشغي تعليقات عن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تناول مواقع التواصل الاجتماعي لأزمة فيروس كورونا المستجد، قائلًا: "مواقع التواصل الاجتماعي بتشغي بتعليقات والمصريين دمهم خفيف جدًا الحقيقة، لكن إحنا زي ما بنقول إن ده لطف من ربنا حتى الآن والإجراءات اللي عملناها وهي غير مسبوقة صراحة من جانب الدولة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاءه بعدد من السيدات، اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمرأة: "من أول مجموعة جت من المقاطعة الصينية جت على منطقة في مطروح مُعدة خصيصًا لهم من أول طاقم الطائرة والطاقم الطبي والركاب وضعوا في عزل كامل لمدة 14 يومًا"ز

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وأوضح السيسي: "تابعتوا لما حاجة حصلت في الأقصر في مركب نيلي، أخذنا الإجراءات الطبية طبقًا للمعايير، وتم الكشف على كل الناس الموجودة في المراكب النيلية ثم إجراءات تعقيم وتطهير كاملة للمراكب دي، يهمني يوصلكم في موضوع معالجة كورونا كأزمة ووباء عالمي إن الدولة المصرية خدت بالأسباب وبذلت كل الجهد".

وتابع الرئيس: "خلونا نقعد أسبوعين على الأقل كده، مزيد من الالتزام والجدية والمسئولية والانضباط، ساعدونا يا مصريين إننا نعبر الأزمة، أسبوعين على الأقل نخلي حجم الأرقام المعلنة ميزدش ومتوصلش لأرقام أكبر من كده، ليه بقول كده لأن التوصيف الطبي للفيروس سريع الانتشار ومتوالية هندسية يمكن تحويل الأعداد لآلاف في أيام قليلة".

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه يمكن لمصاب واحد إصابة كثيرين جدًا جدًا: "كل واحد يروح بيته ويلقتي بأسرته وأصحابه تصوروا الموضوع يبقى عامل إزاي، الإرشادات والإجراءات هي الحد الأدنى من جانب مجتمعنا وشعبنا، يساعدنا أكتر، لما نقول إحنا أخدنا إجراءات بسيطة خالص وقف المدارس والجامعات وقلل عدد الموظفين، والمحلات نخفض المدة لحد 6 مساءً علشان نقلل حجم الاختلاط، إحنا 100 مليون ولازم ناخد الأمور بمنتهى منهتى الجدية والحرص والحذر حتى نخرج من هذا الأمر بسلام".