إعفاء من الغرامات وخفض أسعار.. السيسي يكشف إجراءات الدولة بشأن أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة الإجراءات المهمة خلال الفترة السابقة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد على مختلف الأصعدة والمجالات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاءه بعدد من السيدات، اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمرأة، أن هذه الإجراءات شملت ما يلي:

- توجيه المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا.

- خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار وخفض الكهرباء بقيمة 10 قروش.

- توفير مليار جنيه للمصدرين لسداد مستحقاتهم.

- رفع الحجوزات الإدارية عن كافة الممولين ممن لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم.

- خفض أسعار العائد 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال.

- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.

- عدم تطبيق غرامات على تأخر السداد للمتعثرين.

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- دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة.

- إعفاء الأجانب من ضرائب رأس المال.

- تعديل ضريبة الدمغة.

- تخفيض الضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 50%.

- تخفيض جميع مصروفات البورصة

- إطلاق مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بتخصيص 50 مليار جنيه لمدة 20 سنة للتمويل العقاري من خلال البنوك بعائد 10%.

- في قطاع السياحة تم إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة في السياحة لإحلال وتجديد أساطيل النقل والفنادق وتأجيل المستحقات على الشركات العاملة في القطاع.

- أطلاق مبادرة تشجيع تمويل القطاع الخاص الصناعي عبر إتاحة 100 مليار جنيه بعائد 10%.

- تعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية ليصبح حدها الأقصى 50% من مجموع الداخل الشهري.

- إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأفراد حال قيامهم خلال فترة المبادرة بتسديد نسبة من المديونية حيث يتم التنازل عن القضايا وحذفهم من قوائم الحظر.