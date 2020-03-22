محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية قادرة على الصمود أمام التحديات، مضيفًا: "لما قولنا نخصص 100 مليار جنيه لوضع خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا اتقال هتجيبوا الـ100 مليار منين.. هي مصر قليلة ولا إيه؟".
وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاءه بعدد من السيدات، اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمرأة: "هنقدر ومش عايز أقول في نقاش الموازنة مع الحكومة بنتكلم على إننا لازم يكون لينا احتياطيات أكبر من كده علشان نجابه التحدي والآثار المترتبة عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي عن تساؤلات تدبير 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا: "هي مصر قليلة ولا إيه؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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